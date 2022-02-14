BIST 1.982
DOLAR 13,58
EURO 15,38
ALTIN 810,73
MAGAZİN

Eda Ece'den Maske Kimsin Sen erken finali için isyan: Suudi Arabistan'da bile yayınlanıyor

FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen'in erken final yapmasına programın jüri üyelerinden Eda Ece isyan etti.

Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında olan Maske Kimsin Sen yarışması final bölümüyle ekranlara veda etti. Jüri üyelerinden Eda Ece, programın yayından kaldırılmasıyla ilgili "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" dedi.



FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği program, ilk olarak sosyal medyadaki paganizm ve satanizm propagandası yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Eda Ece isyan etti: Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda
Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı öne sürülen program, 9. bölümüyle final yaparak yayından kaldırıldı. Final bölümünde jüri üyelerinden Eda Ece'nin yarışmanın yayından kaldırılmasıyla ilgili adeta isyan ederek "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" dedi.



Eda Ece: Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü
Açıklamalarının devamında Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İbo Show'da Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'dan bomba şarkı Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
İbo Show'da Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'dan bomba şarkı Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
İstanbul'da satırlı dehşet! Park yeri tartışması bir anda kavgaya dönüştü
İstanbul'da satırlı dehşet! Park yeri tartışması bir anda kavgaya dönüştü
O bir pop yıldızı değil siyasi parti genel başkanı! BTP lideri Hüseyin Baş sahnede 'Senden Daha Güzel' söyledi
O bir pop yıldızı değil siyasi parti genel başkanı! BTP lideri Hüseyin Baş sahnede 'Senden Daha Güzel' söyledi
Mahir Ünal'dan zam savunması: Bu zamları devlet yapmadı
Mahir Ünal'dan zam savunması: Bu zamları devlet yapmadı
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 31. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 31. bölüm fragmanı
Sokak röportajı olay oldu elindeki 5 euro ile 100 TL'yi gösteren genç bakın ne dedi?
Sokak röportajı olay oldu elindeki 5 euro ile 100 TL'yi gösteren genç bakın ne dedi?
Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı videoyla andı
Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı videoyla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da mesaj verdi: Fitneyle fesatla alakamız olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da mesaj verdi: Fitneyle fesatla alakamız olmamalı
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün kafede müşterisine saldırma anı ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün kafede müşterisine saldırma anı ortaya çıktı