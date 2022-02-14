İbo Show'da Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'dan bomba şarkı Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi

İbo Show'a konuk olan Necati Şaşmaz hem şarkı söyleyerek izleyicileri şaşırttı hem de yeni dizi müjdesi verdi.

Yıllar önce final yapmasına rğmen tekrarları hala izlenen Kurtlar Vadisi ile özdeşleşmiş 'Polat Alemdar' başrolüne hayat vermiş olan Necati Şaşmaz, İbo Show'a konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'in programında İmparator lakaplı şarkıcıyla hem 'Dağlar Dağımdır Benim' türküsüyle izleyicileri şaşırttı hem de yeni bir diziye başlayacağı yönünde uzun süredir haber bekleyen sevenlerine müjde verdi.