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Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün kafede müşterisine saldırma anı ortaya çıktı

İSTANBUL Beyoğlu'nda kendi işlettiği kafede müşterisine saldıran ve gözaltına alınmasının ardından çektiği videoda kafasında kivi kıran Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

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