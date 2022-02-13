Kıvanç Tatlıtuğ menemen yaptı sosyal medya 2'ye bölündü: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Kıvanç Tatlıtuğ menemen yaptığı videoyu Instagram'dan paylaştı ortalık karıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un menemende soğan kullanması, 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı' tartışmasını yeniden başlattı.

Şimdilerde eşi Başak Dizer'in hamile olmasıyla babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı. Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da hünerlerini sergilemeye başladı. Mutfak eğitimi alan ve geçtiğimiz haftalarda elmalı tatlı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer de menemen yaptı. Tatlıtuğ, videosunda soğan kullanarak "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasında da tarafını belli etmiş oldu.







Karavanda menemen yaptı: Geçtiğimiz hafta elmalı tatlı yaptığı bir videosunu paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, menemen yaptığı videosunu "O bir klasik" notuyla paylaştı. Kısa sürede 300 binden fazla izlenen videosunda menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" polemiğinde de tarafını belli etmiş oldu.