Ersan Şen ile Rezan Epözdemir Habertürk canlı yayınında birbirine girdi reklam arasına gidildi

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, katıldığı canlı yayında, her konu hakkında fikir beyan eden meslektaşlarına, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde." diyerek tepki gösterdi. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Epözdemir'in sözlerine alınınca canlı yayında sert bir tartışma çıktı.

Habertürk canlı yayınına, hukukçular Prof. Dr. Ersan Şen ve Dr. Rezan Epözdemir arasında tartışma yaşandı.

TV ekranlarında her konu hakkında, her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu söyleyen Epözdemir, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil"

Epözdemir'in bu sözlerini üzerine alınan Şen ise şunları söyledi: "Rezan kardeşim iğneliyor bizi. Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım."

Reklam arası verildi

Epözdemir, Şen'in kendilerinin 'kardeşi' olduğunu söyleyince tartışma bir kez daha alevlendi. Şen, "Ben senin ağabeyinim düzgün konuş" sözleriyle Epözdemir'in sözlerini kesince; moderatör, programa reklam arası vermek zorunda kaldı.