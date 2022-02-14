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POLİTİKA

O bir pop yıldızı değil siyasi parti genel başkanı! BTP lideri Hüseyin Baş sahnede 'Senden Daha Güzel' söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde sahneye çıkıp "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi.

BTP Gençlik Şöleni düzenledi. Şönde ilginç bir olay yaşandı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlik şölende sahneye çıktı, aldı eline mikrofonu bir pop yıldızı edası ve hareketleriyle Duman'ın 'Senden Daha Güzel' şarkısını seslendirdi. Hüseyin Baş'ın sahnedeki duruşu ve şarkıyı söylerken sergilediği figürler pop yıldızlarını çağrıştırdı.

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