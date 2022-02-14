TRT 1 yarışmacısı Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı! 'Hanife' için gitti 'Marina'yı gördü
TRT 1'de yayınlanan 'Bizim Köyün Kızları' yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece'nin 30 Ocak'ta Avcılar'da bir binadan atlayarak intihar etmesiyle ilgili flaş gelişme. Kübra Ece'nin eski sevgilisi Mehmet Emre Ş., ortak arkadaşları Hanife'yi sosyal medyadan takip edince evine gittiği ve sonrasında da "Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu" diyerek atladığı ortaya çıktı.
Kübra Ece (30), TRT 1'deki 'Bizim Köyün Kızları' yarışma programına katıldıktan sonra adını duyurmuş ve sosyal medyada fenomen isimler arasına girmişti. Kübra Ece, 30 Ocak’ta sabaha karşı İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir apartmanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Kübra Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ile Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luiza Marina C.’yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına aldı. 7 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kübra Ece’nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı ileri sürülmüştü.
Ardından da Kübra Ece’nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken D-100 Karayolu’nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra’nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı. Soruşturma devam ederken, o gece evdekilerin ifadeleri Kübra Ece’yi ölüme götüren tartışmanın detaylarını içeriyor…
Hanife için itti Marina'yı gördü
İfadelere göre Kübra Ece, geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına ‘like (beğeni)’ yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte “Neden like yaptın?” diye Mehmet Emre’nin evine gitti. Mehmet Emre önce kapıyı açmak istemedi. Çünkü evde Brezilyalı yeni sevgilisi vardı. Ardından Brezilyalı sevgilisini odaya kilitleyip Kübra’yı içeri aldı. Tartışmaya başladılar.