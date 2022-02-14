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Merve Boluğur seksi dansı ve dekoltesiyle Instagram'ı salladı... Kendini kaybetti

Merve Boluğur eğlenmeye gittiği bir mekanda müziğe kendisini kaptırdı; seksi bir dans yaptığı videoyu Instagram'da paylaşan Merve Boluğur,dansıyla olduğu kadar dekoltesiyle de dikkat çekti.

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğe kaptırarak dans etmeye başladı. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Nilüfer'in nostaljik şarkısında coştu
Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları gündem oldu.

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

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