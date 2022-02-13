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Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı videoyla andı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş’ı vefatının birinci yıl dönümünde yayınladığı bir video ile andı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 14 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı, birinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayınladığı video ile andı.

Kadir Topbaş’ın görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, paylaşımına “Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” notunu düştü.

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