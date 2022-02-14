Kadıköy’de polisten para isteyen değnekçi yakayı ele verdi! Para beklerken kimlik gördü!

Zafer Arapkirli Ahmet Hamdi Çamlı'nın canlı yayında taklidini yaptı! 'Zamların sorumlusu CHP' anları olay oldu

O bir pop yıldızı değil siyasi parti genel başkanı! BTP lideri Hüseyin Baş sahnede 'Senden Daha Güzel' söyledi