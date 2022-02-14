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Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına daldı 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da fren yerine gaza basan acemi sürücü yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı, 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, iddiaya göre, ehliyetini yeni alan yabancı uyruklu sürücü kiralık otomobille seyir halindeyken karşıdan gelen minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Acemi sürücü panikleyerek fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarparak sürükledi.

Kazayı gören cadde esnafı işyerlerinden dışarıya çıkarak yaralılara yardım etti. Yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin bacağında kırık tespit edilirken diğer yaralıların ise vücutlarında sıyrıkları ve ezilmeler meydana geldi.

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