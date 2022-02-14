CHP'den dikkat çeken video: Helalleşme yolculuğu başladı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) sosyal medya hesabından, "Helalleşme yolculuğu başladı" etiketiyle bir video paylaşıldı. Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısı yaptığı sözlerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Twitter hesabından, "Helalleşme yolculuğu başladı" etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı. Türk bayrağı görüntüsü ve 'helalleşme' yazısıyla başlayan videoyu Kemal Kılıçdaroğlu seslendirirken Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla olan birçok görüntüsü videoda yer aldı. Video şu notla paylaşıldı:

"Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz."