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Altı liderin HDP'siz buluşmasından bir şey çıkmaz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir çalışma yemeğinde buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, Meral Akşener, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal Ahlatlıbel’de bir araya geldiler… Ne konuştular?.. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşmadılar… Büyük Türkiye’yi konuşmuşlar!… Yandaş medyalarına göre bu “TARİHİ BULUŞMA”ymış… 5 liderin toplam oyu yüzde 50… Karşılarında AK Parti, MHP ve BBP’li Cumhur ittifakı var… Bunların Erdoğan’ı devirebilmeleri için en üz yüzde 11 oya muhtaçlar…

O muhtaç oldukları kim?.. HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bize muhtaçlar” diyerek adresi gösteriyor… HDP’nin olmadığı bir yerde bu “6’sı birarada’nın bir etkisi yok… HDP’siz masa kurma çalışmaları sonuç verir mi?.. 6’lı değil 116’lı masa da kursalar da HDP’nin desteğini almadan hiç bir yere varamazlar, varamayacaklar…

Cumhur İttifakı’na baktığımızda durum ne? AK Parti’nin oylarındaki düşüş sürüyor…Mustafa Yen’e göre AK Partinin oy oranı yüzde 34-38’lerde… AK Parti’nin eski gücüne kavuşması için, AK Parti’nin bu milletten tekrar istediği oyu alabilmesi için ne yapması lazım?.. Mutlak surette hayat pahalılığına son vermesi gerekiyor..

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