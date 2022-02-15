BIST 2.039
DOLAR 13,59
EURO 15,43
ALTIN 812,57
GÜNCEL

Güldür Güldür'de muhalefet ve mazot 15 lira oldu skeci kırdı geçirdi! Bunu izleyin

SHOW TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show bu kez muhalefet partilerini Ti'ye aldı. Mazot 15 lira oldu skeci sosyal medyanın gündemine otururken, Mustafa Sarıgül de dayanamadı ve paylaştı.

SHOW TV'de yayınlanan, ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür bu hafta yayınlanan 'Mazot 15 lira' skeci ile dillerde. Sosyal konulara yaptığı göndermelerle gündeme gelen Güldür Güldür bu kez muhalefet partilerine golü attı. Muhalefetin sorunları çözme noktasında "gerçekçi politikalar" ortaya koyamamasına gönderme yapan skeç, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Skeçte Mustafa Sarıgül de çekirdek çitleyerek muhalefet yaparken yansıtıldı. Sarıgül kendisinin de eleştirildiği skeci sosyal medya hesabından paylaştı. 


Skeçte ismi geçen Mustafa Sarıgül de paylaştı

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ataşehir’de park halindeki araca çarpıp arkasına bakmadan kaçtı o anlar kamerada
Ataşehir’de park halindeki araca çarpıp arkasına bakmadan kaçtı o anlar kamerada
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması
Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması
Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 14. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 49. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 49. bölüm fragmanı
BAE resmi ajansının "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yaptığı Türkçe videosu
BAE resmi ajansının "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yaptığı Türkçe videosu
Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına daldı 4 yaralı
Bursa'da acemi sürücü yayaların arasına daldı 4 yaralı
Samsun'da uyuşturucu davasından beraat etti! Adliye önünde ortalık karıştı: Kurşun yağdırdı
Samsun'da uyuşturucu davasından beraat etti! Adliye önünde ortalık karıştı: Kurşun yağdırdı
Ordu'dan araba çalıp İstanbul'a gezmeye gelen çocuklar yine işbaşında! Bu kez lüks cip çaldılar
Ordu'dan araba çalıp İstanbul'a gezmeye gelen çocuklar yine işbaşında! Bu kez lüks cip çaldılar
Gülşah Saraçoğlu dudağına yaptırdığı dolgu estetiğinden konuşamaz hale geldi
Gülşah Saraçoğlu dudağına yaptırdığı dolgu estetiğinden konuşamaz hale geldi
İsrail zulmü bitmiyor! Askerler 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü: 31 kişi yaralandı
İsrail zulmü bitmiyor! Askerler 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü: 31 kişi yaralandı