Güldür Güldür'de muhalefet ve mazot 15 lira oldu skeci kırdı geçirdi! Bunu izleyin

SHOW TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show bu kez muhalefet partilerini Ti'ye aldı. Mazot 15 lira oldu skeci sosyal medyanın gündemine otururken, Mustafa Sarıgül de dayanamadı ve paylaştı.

SHOW TV'de yayınlanan, ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür bu hafta yayınlanan 'Mazot 15 lira' skeci ile dillerde. Sosyal konulara yaptığı göndermelerle gündeme gelen Güldür Güldür bu kez muhalefet partilerine golü attı. Muhalefetin sorunları çözme noktasında "gerçekçi politikalar" ortaya koyamamasına gönderme yapan skeç, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Skeçte Mustafa Sarıgül de çekirdek çitleyerek muhalefet yaparken yansıtıldı. Sarıgül kendisinin de eleştirildiği skeci sosyal medya hesabından paylaştı.



Skeçte ismi geçen Mustafa Sarıgül de paylaştı

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.