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Eğitimci-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Yalova'da öğrencilerle buluşacak

Eğitimci-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Yalova'da öğrencilerle buluşacak

Araştırmacı-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Perşembe günü saat 14:30'da Yalovalı lise öğrencileriyle Raif DİNÇKÖK Kültür Merkezi'nde buluşacak.

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Yalova Valiliğinin hazırlamış olduğu organizasyonun konuğu olan Araştırmacı-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Raif DİNÇKÖK Kültür Merkezi'nde Perşembe günü saat 14:30'da "Gençlik ve Sosyal Medya" konulu seminerinde liseli öğrencilerle birlikte bir araya gelecek.

Programda ağırlıklı olarak sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinin ve iletişim tarihinin konuşulacağı programa yoğun katılım olması bekleniyor.

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