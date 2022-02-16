Eğitimci-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Yalova'da öğrencilerle buluşacak

Araştırmacı-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Perşembe günü saat 14:30'da Yalovalı lise öğrencileriyle Raif DİNÇKÖK Kültür Merkezi'nde buluşacak.

Abone ol

Yalova Valiliğinin hazırlamış olduğu organizasyonun konuğu olan Araştırmacı-yazar Ali İhsan ADIGÜZEL, Raif DİNÇKÖK Kültür Merkezi'nde Perşembe günü saat 14:30'da "Gençlik ve Sosyal Medya" konulu seminerinde liseli öğrencilerle birlikte bir araya gelecek.

Programda ağırlıklı olarak sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerinin ve iletişim tarihinin konuşulacağı programa yoğun katılım olması bekleniyor.