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Aydın Kuşadası'nda alkollü vatandaş kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın Kuşadası'nda alkollü vatandaş kendini bıçakladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir vatandaş, başka bir vatandaşın bıçağını alarak kendini karnından bıçakladı. Ayakta durmakta bile güçlük çeken vatandaş, ambulansa bineceği sırada görevli polisin silahını almak isterken polisin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan Ö.B., Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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