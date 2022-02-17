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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

TÜRKİYE 16 yaşındaki Sıla'nın ölümüne ağlarken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katilin hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğini bildirdi.

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 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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