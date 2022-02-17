'Halil Falyalı cinayetinde Mustafa Söylemez de ateş açtı' Falyalı'nın babası oğlunu melek ilan etti!

KIBRIS'ta kumarhane, otel ve sanal bahis siteleri işleten Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme. Falyalı cinayetinin ‘tetikçileri’ olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi. Söylemez’in kaçarken dere yatağına attığı mont ve ayakkabıları bulundu.

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KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yeni itiraflar geldi. İstanbul polisi, ‘üniformalı çete’ olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’nin liderlerinden Mustafa Söylemez ile abisi Mehmet Faysal Söylemez ve 4 adamlarının gözaltına alındığı soruşturmada iki tetikçi her şeyi itiraf etti.

2 tetikçi Girne'de saklanırken yakalandı

Hürriyet'in haberine göre, Söylemez Kardeşler ve adamlarının sorguları İstanbul’da sürerken KKTC polisi, suikasttan 4 gün sonra tetikçi oldukları belirlenen Veysel Sarı ve Musa Çiçek’i, Girne Alsancak’ta saklandıkları evde yakalayıp tutukladı. Evde, banyo küvetinin altına saklanmış 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi.

Alanya'dan tekneyle KKTC'ye gelmişler

Polis müfettişi Murat Bayram’ın verdiği bilgilere göre, tetikçiler Ada’ya Alanya’dan tekneyle yasadışı yollardan geldi. İddiaya göre, cinayete, Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mustafa Söylemez de katıldı. Söylemez, saldırının ardından kaçarken montunu ve ayakkabılarını Girne’nin Doğanköy bölgesindeki bir dere yatağına attı.

Silahların yerini tetikçiler söyledi

Sarı ve Çiçek’in verdiği ifadeler doğrultusunda olay yerine yakın dere yatağında iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Söylemez’e ait olduğu öne sürülen mont ve ayakkabılar bulundu. KKTC polisi, mont ve ayakkabıları inceleme için Ankara’ya gönderdi. Kalaşnikoflar ve tabancanın incelemesi sürüyor. Cinayetle ilgili iki kişi daha aranırken tetikçiler Sarı ve Çiçek’in sorgusu için 8 gün ek süre verildi.

Falyalı'nın korumaları neden gözaltında?

Falyalı’nın yakın korumaları ilk ifadelerinde olay mahallinde ateş açmadıklarını söylemişti. Ancak havaya ateş açtıkları belirlenen korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık, ‘meskun mahalde ateş açmak’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıkartıldı. Polis, yakın koruma Türkistan Gülce’nin tabancasında başka bir parmak izi bulduklarını belirterek ek tutukluluk süresi istedi.

Ele geçirilen tabanca tanıdık çıktı

Bu arada tetikçilerin saklandığı evde küvetin altında ele geçirilen tabancanın Ankara’da, eski MHP’li Ali Maytalman’ın yaralanması olayında kullanıldığı da belirlendi.