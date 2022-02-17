Ahmet Hakan, AK Parti’ye zarar veren AK Partilileri yazdı! Erdoğan'a yük oluyorlar

EKONOMİDEKİ sıkıntılı süreç ve faturalara gelen zamlar sonrası AK Parti'li bazı isimlerin açıklamaları vatandaşı kızdırdı. Ahmet Hamdi Çamlı gibi isimlerin "zamların sebebi CHP" türü açıklamaları büyük tepki çekti. Hürriyet yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da AK Parti'ye zarar veren AK Partilileri yazdı... İşte o AK Partililer...

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AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de" dedi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş 2+1 odalı eve 2 bin 127 liralık elektrik faturasını "Elektrik ısıtıcısı yakmıştır" diye savundu. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Bugün elektrik pahalıysa sebebi muhalefettir" çıkışı yaptı. Tüm bu çıkışlar muhalefet kadar AK Parti tabanını da rahatsız etti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugün 'AK Parti’ye zarar veren AK Partililer"i yazdı. İşte o yazı...

Vatandaşı AK Parti'den soğutanlar...

Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

Sürekli "CHP" diye tutturanlar

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yük olanlar

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükünü alan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olanlar.

Uçuk, kaçık, mantıksız konuşanlar...

Ağır, oturaklı, kabul edilebilir, mantıklı, herkesi ikna edecek açıklamalar yapmak yerine hafif, uçuk, kaçık, mantıksız açıklamalar yapanlar.