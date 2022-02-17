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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın galip gelmesiyle birlikte basketol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final programı belli oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, dörtlü finale yükselen takımlar oldu.

Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka

Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.

Dün akşamki maçlarda çeyrek final maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 87-64 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Darüşşafaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

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