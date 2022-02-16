İllerin 2022 yılı nüfusları açıklandı! Bursa, Balıkesir, Antalya, Adana hepsi arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ili 15 milyon 840 bin 900 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi. Tunceli ise 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu
Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu.