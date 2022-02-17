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Takvim erkene alındı müjdeyi Yeni Şafak yazarı verdi 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınıyor

Takvim erkene alındı müjdeyi Yeni Şafak yazarı verdi 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğal gazın 2023 yılının ilk çeyreğinde evleri ısıtmak için kullanılacağını yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Karadeniz’de bulunduğu ifade edilen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına yer veren Acet, küresel bir enerji krizinin yaşandığını, 2021’in ikinci yarısından itibaren, enerji fiyatlarında görülmemiş artışlar yaşandığını yazdı.

Acet “Çetin geçen kış şartlarında ülkeler hem tedarik, hem de maliyet anlamında ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı” görüşünü dile getirdi.  “Peki, Karadeniz gazı evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?” diye soran Acet, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’in Haziran ayında 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz müjdesini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti: ‘Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde, hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.’

Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı’na gelmeye başlamıştı. Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz’in altına yerleştirilmeyen başlanacak. Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti. Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023’ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak."

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