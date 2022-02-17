İzmir'de silahlı saldırı dehşeti! Kurşun yağmuruna tutuldu: Acı haber geldi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheliyi veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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Olay bugün saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ramis Kurt (32) idaresindeki 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığı ileri sürülürken, vücuduna mermi isabet eden Kurt, bir süre daha yolda ilerledikten sonra aynı sokakta durdu.



Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Ramis Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de, silahlı saldırının yaşandığı hafif ticari araç ve çevresinde incelemelerde bulundu.







Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Ramis Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.