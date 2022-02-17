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Sıla Şentürk kimdir kaç yaşında kim öldürdü, neden öldürüldü?

Sıla Şentürk kimdir kaç yaşında kim öldürdü, neden öldürüldü?

GİRESUN'dan gelen kahreden haber Türkiye'nin gündemi oldu. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün 21 yaşındaki eski sevgilisi Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi kan dondurdu. Birçok vatandaş Sıla Şentürk olayını araştırmaya başladı. Peki kimdir Giresun'daki Sıla Şentürk, kaç yaşındaydı, kiminle nişanlıydı?

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GİRESUN'dan gelen son haber Türkiye'nin kanını dondurdu, duyanları kahretti. Daha 16 yaşında olan Sılan Şentürk, eski sevgilisi 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından başkası ile nişanlandığı için boğazından kesilerek öldürüldü. Olay sonrası Ankara'ya kaçmaya çalışan Hüseyin Can Gökçek, havalimanında polisler tarafından yakalandı. İnternette tanışan ve bir süre sevgili olan Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Gökçek evlenmek için birlikte kaçtılar fakat yaşı küçük olduğu için Sıla Şentürk ailesine teslim edildi. Bunun üzerine ailesi Sıla'yı başka biri ile nişanladı. Bunu duyan Hüseyin Can Gökçek Ankara'dan gelerek Sıla'nın evini bastı. O sırada anne babası işte olan Sıla'nın yanında sadece yatalak babaannesi vardı. 

Olay, sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana geldi. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartıştı.

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

 Başkası ile nişanlandı: Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a geldiği iddia edildi.

Olay sırasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi.

Evde yatalak babaannesinin bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçarken yakalandı: Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.
İnternette tanışıp kaçmışlar: Sıla Şentürk'ün Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can Gökçek ile internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen Gökçek'in geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine Giresun’a gelen zanlının bu nedenle Sıla Şentürk'le tartıştığı iddia edildi.

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