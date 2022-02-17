Bu lokantada en pahalı yemek 15 TL! Fiyatları gören kimse inanamadı: Metrelerce kuyruk oluştu

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde her geçen gün daha da ağırlaşan hayat pahalılığında karnını doyurmak isteyen vatandaşlar ucuz yemek veren bir restoran önünde kuyruklar oluşturuyor. “Hacı’nın Yeri” adlı lokantada 3 çeşit yemek ve bir şişe su 20 TL’den satılıyor. En pahalı yemek ise 15 lira ile işkembe çorbası. İskender porsiyon 12 TL.

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Hayat pahalılığında karnını doyurmak isteyen vatandaş ucuzun peşinde koşmaya başladı. Fiyatı rakiplerine oranla daha uygun olan yiyecek içecek işletmelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu işletmelerden biri de Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki “Hacı'nın Yeri” adlı lokanta. İşyerinin önünde, özellikle öğlen saatlerinde onlarca kişi sıraya girerek self servis sistemiyle yemeğini alıyor.



Sözcü'nün haberine göre lokantada 3 çeşit yemek ve bir şişe su 20 TL'den satılıyor. En pahalı yemek ise 15 lira ile işkembe çorbası. İskender porsiyon 12 TL. Bu ilginin sebebi fiyat listesine bakınca anlaşılıyor. Çorba çeşitleri 6, kuru fasulye 5, kuşbaşılı kaşarlı pide ve haşlama 12, güveç 11, salçalı köfte, tas kebabı, tavuk sote, baget tavuk, kıymalı yumurta, musakka 9 TL'ye satışa sunuluyor. Sebze yemekleri ise 5 TL.







Nohut, pilav, şekerpare ve 1 şişe su 20 TL

Soruları yanıtlayan müşteriler “Hacı'nın Yeri”ni çok ucuz ve lezzetli yemeklerinden ötürü tercih ettiklerini söyledi. Nohut, pilav, şekerpare ve 1 şişe sudan oluşan öğle yemeği için 20 TL ödediğini belirten muhasebecide çalışan asgari ücretli Halik Kaan (42), “Aynısını değil iyi bir restoranda, herhangi bir esnaf lokantasında yemeğe kalksam en az 60-70 TL tutardı. Yemeklerin tadı da çok güzel” dedi.



"Başka yerde olsa iki tane pide yiyemezdik"

İzmir'den gelerek Marmaris'teki turistik tesislerde elektrik işi yapan serbest meslek sahipleri Tolga Mermer (22) ve Osman Erdem ise kuşbaşılı kaşarlı pide ile bir şişe ayran için 14'er lira hesap verdiklerini kaydetti. İkili, fiyatın yanı sıra lezzet ve temizlikten de memnun kaldıklarını dile getirdi. Erdem, “Burada 4 kişi olarak yediğimiz pide ve içeceklerimize toplam 60 TL ödeyeceğiz. Başka yerde olsa iki tane pide yiyemezdik” diye konuştu.







"Pahalılık canımızdan bezdirdi"

26 TL ödeyerek aldığı duble İskender'ini alıp masasına doğru giden 48 yaşındaki inşaat işçisi Necati Türe, “Bu hayat pahalılığında böylesine yerler bize ilaç oluyor” ifadelerini kullandı. Salçalı köfte, kuru fasulyeli pilav ve su için kasaya 15 TL ödeyen asgari ücretli muhasebeci Burak İnce de “Pahalılık canımızdan bezdirdi. Allah'tan böylesine kesemize uygun bir yer var da karnımızı doyurabiliyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi. İşyeri yetkilileri ise çok yoğun oldukları için soruları yanıtlayamayacaklarını ifade etti.