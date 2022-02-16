Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor bu simidin tanesi 7 lira
10 bin yıl öncesine dayanan siyez unundan yapılmaya başlanan simit yoğun ilgi görüyor. Tanesi 7 liradan satılan simit günde sınırlı sayıda üretiliyor.
Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu. Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi’nde bir ekmek fırını işletmeye başladı.
Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan’ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı.
Aslan, 2016 yılında Kastamonu’ya bir ziyaret için gittiğinde siyez unundan yapılmış ekmek yedi. Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince unu Adana’ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı.
Sosyal medyadan da tanıtımını yapan Aslan, artan talep sonucu önce haftada 2 gün ardından da haftanın her günü siyez pidesi yapmaya başladı. Ayrıca Aslan, İstanbul’a da şube açarak siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti.