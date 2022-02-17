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Tedirgin eden araştırma! Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti

Tedirgin eden araştırma! Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti

Bilim insanları, Laos'ta yarasalar üzerinde yaptıkları bir araştırmada, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek 3 yeni koronavirüs keşfetti.

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Institut Pasteur du Laos ve Laos Ulusal Üniversitesi'nden bilim insanlarının yarasalarla ilgili araştırması tedirgin etti. Araştırmacıların bulguları çarşamba günü Nature dergisinde yayınladıkları çalışmada, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 (koronavirüs) virüsünün kaynağının yarasalar olduğu teorisini güçlendirecek keşifler yaptı.

3 koronavirüste tehlike
Sputnik'in aktardığına göre, yarasalarda bulunan BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı 3 koronavirüs, özellikle virüsün hücreye bağlanmasını sağlayan spike proteininde, pandemiye neden olan Sars-CoV-2 ile benzer genomik özellikler bulunduruyor.

"İnsan hücrelerine girebiliyor"
Kristalografi ve moleküler dinamiklerin hesaplamalı simülasyonları dahil olmak üzere çeşitli teknikleri kullanan bilim insanları, bu 3 virüsün insan hücrelerine Sars-CoV-2 ile aynı reseptör yoluyla girebildiğini keşfetti.

Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi Laboratuvarı'nın başkanı Marc Eloit, yeni keşfin Sars-CoV-2'nin insanlara yarasalardan geçtiği tezini desteklediğini belirtti.

"İnsan sağlığı için bir risk"
Eloit, ayrıca çalışmanın, keşfedilen yeni virüslerin 'insan sağlığı için bir risk oluşturabileceğini' kaydettiğini de sözlerine ekledi.

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