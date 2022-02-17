Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirilen ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirterek, "İhracat hacmi açısından yapılan anlaşmalar ve iş dünyasıyla kurulan bu son derece olumlu köprü, bize ihracat rakamının çok kısa zaman içerisinde 10 milyar dolara doğru gideceğinin hissiyatını verdi. " dedi.

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Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete, Türk ticaret heyetinin BAE'deki izlenimlerine ve iki ülke arasındaki dış ticaret fırsatlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem ticaret hem de bölge açısından son derece önemli bir ülke olduğunu dile getiren Gülle, son dönemdeki gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eş zamanlı yaptıkları ticaret heyeti ziyaretinin çok daha büyük anlam kazandığını söyledi.

"Bizleri karşılamaları tek kelimeyle muhteşemdi"

BAE'de oldukça samimi bir tutumla karşılaştıklarını anlatan Gülle, "Cumhurbaşkanımıza gösterilen ilginin, heyetimize gösterilen ilginin en üst seviyede olduğunu gördük. Heyetimizden bir gün önce Burc Halife binası bayrağımızla giydirildi ve İstiklal Marşımız okutuldu. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir törenle karşılandı. Jetler kırmızı beyaz dumanlarla eşlik ettiler. Meclisteki karşılamaları, saraydaki karşılamaları tek kelimeyle muhteşemdi. Aynı ilgi ve alakayı biz iş adamlarından da gördük." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki süreçte de bazı adımlar atılacak"

Bu bölgenin bu tür iş birliklerine, bu tür ticari ilişkilere ve siyasi ilişkilere ihtiyacı olduğunu ve ziyaretin doğru zamanda gerçekleştiğini belirten Gülle, "Çünkü biz biliyoruz ki bundan sonraki süreçte de bazı adımlar atılacak. Bu atılan adımların akabinde kısa zaman içerisinde İsrail Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Suudi Arabistan ile siyasi ilişkilerimizin eski haline dönmesiyle ilgili çalışmaları duyuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Mısır yine aynı şekilde. Bu bölgelerdeki ülkelerle yapılacak sıcak diplomatik ilişkilerin, ticaret ilişkilerimize çok ciddi destek vereceğini düşünüyoruz. Çünkü siyaset ticaretin önünü açar, ticarette siyaseti güçlendirir. Bu çerçevede bu adımların hepsinin karşılığını ticarette mutlaka alacağız." diye konuştu.

"Üyelerimizle birlikte bu açılan olumlu dönemi değerlendireceğiz"

İsmail Gülle, Türkiye ile BAE arasındaki dış ticaret hacminin 2020'de Türkiye aleyhine olmasına karşın, 2021'de bu tablonun terse döndüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin BAE'ye ihracatının 2020 yılında 2,6 milyar dolar seviyesinden, 2021'de 5,5 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Gülle, "Yani oldukça yüksek bir artışımız oldu. Aynı zamanda 6 milyar dolara yakın ithalatımız vardı bu ülkeden. Son dönemde ithalatımızın da 2,5 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. İhracat hacmi açısından yapılan anlaşmalar ve iş dünyasıyla kurulan bu son derece olumlu köprü, bize ihracat rakamının çok kısa zaman içerisinde 10 milyar dolara doğru gideceğinin hissiyatını verdi. En kısa zamanda bütün üyelerimizle birlikte bu açılan olumlu dönemi değerlendireceğiz." dedi.

Gülle, Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandığını anımsattı.

"BAE'nin en büyük ithalat kalemi altın ve mücevher"

BAE'de Türk ihracatı için öne çıkan sektörlere değinen Gülle, şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk müteahhitleri için çok ciddi inşaat potansiyeli var ve inşaat kapasitesi nedeniyle müteahhit ihtiyacı var. Türk müteahhitlerini de davet ettiler. Biz de bu süreci inanıyorum ki en iyi şekilde değerlendireceğiz, müteahhitlerimiz de zaten orada, o bölgede önemli işler yapıyorlar. Daha da yoğunluk göstereceklerdir. BAE'nin en büyük ithalat kalemi altın ve mücevher, daha sonra petrokimya ürünleri geliyor. Doğal olarak kimya ve mücevher sektörümüzü burada çok şanslı görüyoruz. Özellikle mücevher sektörümüzün çok ciddi şekilde değerlendirmesi gerekiyor ki geçen seneki ihracat başarımızın altında da mücevher sektörümüzün oradaki performansı çok önemli. Oradaki ihracatımızı neredeyse dörde katladı.

Kimya sektörümüz aynı şekilde, tarım sektörümüz, çelik sektörümüz, hazır giyim sektörümüz, elektronik ve makine sektörlerimizin de önemli kapasiteleri ve önemli imkanları var. Savunma sanayi sektörümüzün başarısı ortada ve en önemli ilgi gören sektörlerden birisi karşılıklı olarak savunma sanayinde yapılacak yatırımlar da konuşuldu."

Söz konusu sektörlerin iş takipleri ve ilişkileriyle bu 10 milyar dolarlık ihracat hedefinin altının doldurulmamasının mümkün olmadığını belirten Gülle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü BAE dünyadan 245 milyar dolar ithalat yapıyor. Dünyadan 1.275 ürün alıyor. Biz de bu ülkeye 1.275 ürünün 980'ini satıyoruz. O açıdan biz buraya daha fazla ürün satabiliriz. Sattığımız ürünlerdeki kapasitemizi artırabiliriz. Bununla ilgili istek, arzu ve iş birliğinin ve dostane ilişkilerin yanı sıra gördüğümüz atmosferle bunun çok kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Biz de iş dünyası olarak bunu organize edecek, bu ilişkileri daha da sıklaştıracak ve verimli hale getirecek çalışmaları yapacağız."