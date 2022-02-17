8 ayın zirvesine çıkan altın fiyatlarında son durum! 17 Şubat 2022 altın fırladı gram altın 820 lirayı aştı
Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek bulmaya devam ediyor. Ons altın bugün 1878 dolara kadar çıkarak yeniden 8 ayın zirvesine ulaştı. 17 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?
Ons altın bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik ABD cephesinden yapılan açıklama sonrası ons altın salı günü 1881 dolara çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşmıştı.
Ons altın son iki işlem gününde yönünü tekrardan yukarı çevirdi.
Artan jeopolitik gerilimin etkisiyle ons altın bugün 1878 dolara kadar yükselerek yeniden 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın şu dakikalarda 1877 dolardan işlem görüyor.
17 Şubat altın fiyatları
Gram: 820,44
Çeyrek: 1.351,00
Yarım: 2.705,00
Cumhuriyet: 5.385,00
Öte yandan geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayınlandı. Fed yetkilileri enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artışının gerekeceğini kaydetti.