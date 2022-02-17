Enerji Bakanı Fatih Dönmez elektrikteki indirim oranını ve tarife paketlerini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrikte beklenen indirimler ve düzenlemelerle ilgili son dakika açıklamaları yaptı. Esnafa yüzde 25 indirim olacağını duyuran Dönmez çalışmaların ay başında biteceğini belirtti. Evlerdeki düşük tüketim sınırı da değişecek.

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TÜRKİYE'nin gündemine oturan yüksek elektrik faturaları için hükümet harekete geçti. Dün yapılan kabinede yeni tarife paketlerinin uygulanması kararı çıktı. Bugün de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrikteki yeni tarifelere ve indirimlere ilişkin son dakika açıklamalar geldi. NTV canlı yayınına katılan Fatih Dönmez, elektrikteki yeni tarifelerin 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Yeni düzenleme ile esnafa yüzde 25 indirim geliyor.

Bakan Dönmez'in NTV'deki açıklamaları şöyle:

-Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

-Bakanlar Kurulu'nda Elektrik fiyatlarına ilişkin uzun uzun müzakerelerde bulunduk. Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok. 210 kw altı ve üstü birim fiyatlarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı, vatandaş lehine ne yapılabilir diye. Biz de çalışma yapıyoruz.

Yeni tarife paketleri

-Dernek ve vakıflardan gelen yoğun talep vardı. 5 tane abone grubumuz var. Mesken en düşük, genel aydınlatma, tarımsal sulama, sanayi ve bunların dışında kalan daha çok ticari olarak adlandırdığımız abone grubu var. Kamu ve sivil toplum kuruluşları bunun içindeydi.

-Sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde karar aldık. Sivil toplum kuruluşları gidip belirtecek, biz derneğiz, vakıfız diye. Dernek ve vakıf statüsündeki tüm kuruluşlar istisnasız yararlanacak. Kilowatt saat başına 1 lira indirimden yararlanmış olacaklar.

Halkın yüzde 36'sı düşük tüketimi aştı

-Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.

Esnafa yüzde 25 indirim, yeni tarifeler 1 Mart'ta *Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor.

*Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek.

*Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

*Doğal gazda yıllık 450 ile 1150 TL ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak. (Başvurular cuma günü başlıyor)

-Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

-Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz.