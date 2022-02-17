Optimar'dan bomba anket! 'Ekonomi kötü' yüzde yüzde 75'i aştı, zamlara tepki yüzde 80'e çıktı

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın son anketinden siyaset değil ekonomi çıktı. Ankete göre ülkenin en büyük sorunu yüzde 70'le ekonomi çıkarken, ikinci sırada 5.6’yla işsizlik çıktı. Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' çıkışına yüzde 23'lük destek gelirken, 6 liderin buluşmasına destek verenler çoğunlukta...Kılıçdaroğlu ise ilk kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti...

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Optimar Araştırma'nın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Optimar anketinin sonuçlarını paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu çıkması sizi şaşırtmayacak çünkü ekonomi ve işsizlik bir süredir tırmanışta. Ama bu kez ekonomi tam anlamıyla zirveyi teslim almış durumda" dedikten sonra anketten şu anekdotları paylaştı...

Birinci sorun yüzde 70 ile ekonomi

- Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi derken onu ikinci sırada 5.6’yla işsizlik takip ediyor. Eğitimin 5.4’le üçüncü sırada çıktığı ankette koronovirüs salgını 4.9’la dördüncü sırada yer aldı. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise yüzde 75.87’e ulaşıyor. O nedenle ben Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu değil, hayat pahalılığı diyorum.

Zamlara tepki yüzde 80'e dayandı

Optimar, başta elektrik zamları olmak üzere pek çok ürüne gelen zamları sormuş. Beklendiği gibi halkımız zamlara tepkili. ‘Zamlar beklediğimden yüksek’ diyenlerin oranı yüzde 78.3 çıkarken, ‘Beklediğimden az’ diyenlerin oranı ise yüzde 3.9’da kalmış. ‘Zamlar beklediğim oranda’ diyenler yüzde 7.9 olurken, ‘Cevap yok’ diyenler 9.9’da kalmış.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın önüne geçti

Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu.

Cumhurbaşkanlığı yarışında kime oy verirsiniz?

2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtta şu oranlar oluştu:

Erdoğan: Yüzde 32.4

Kılıçdaroğlu: 13.3

Mansur Yavaş: 11.5

İmamoğlu: 6.4

Bu verilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun iki katına ulaşırken iki puanlık farkla ilk kez Mansur Yavaş’ı da geçti. İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Optimar’ın anketi partilerin oy oranlarındaki değişimi de ortaya koydu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 36.5 olurken, CHP yüzde 26.7 çıktı. İYİ Parti’nin yüzde 10.9 çıktığı ankette, MHP yüzde 10.2 oldu. HDP ise yüzde 9.7 oranında kaldı.

Oy oranlarına göre diğer partiler ise şöyle sıralandı: Deva Partisi: 1.3, Türkiye Değişim Partisi: 1.1, Memleket Partisi: 0.8, Saadet Partisi: 0.7, Yeniden Refah Partisi: 0.7, BBP: 0.6, Gelecek Partisi: 0.5, Vatan Partisi: 0.1, Zafer Partisi: 0.1

Hangi ittifak ne kadar oy alıyor?

Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 46.7’ye ulaşırken, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan Millet İttifakı’nın oy oranı ise 38.2 çıktı. DEVA ve Gelecek Partileri henüz Millet İttifakı’nda yer almadığı için hesaplamaya dahil etmedim.

Kararsızların oranı yüzde 30'a çıktı

Kararsızların oranı yüzde 30’a ulaştı. ‘Kararsızlar birinci parti oldu’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor ama Optimar’ın anketi bize çok farklı bir sonuç veriyor. Kararsızlar üzerinden yorum yapanları ters köşeye yatırıyor. Tam aksine kararsız değil, kutuplaşmış bir seçmen gerçeğini gözler önüne seriyor. Kararsızların oranı yüzde 6.5 çıkarken, ‘Hiçbiri’ veya ‘Oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı ise 5.57’e ulaşıyor. ‘Cevap yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 8.1’e ulaşıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun karda balık keyfine veto

İstanbullular yoğun kar yağışının yaşandığı sırada Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesini doğru bulmamış. Ankete katılanların yüzde 49.5’i ‘Olumsuz karşılıyorum’ derken, olumlu bulanların oranı yüzde 33.7’de kalmış. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 16.8 olmuş.

Kılıçdaroğlu'na fatura desteği çıkmadı

Optimar, Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödememe çağrısını sormuş. Halkımız zamlardan şikâyetçi ama Kılıçdaroğlu’nun tutumunu da onaylamıyor. ‘Doğru bulmuyorum’ diyenlerin oranı yüzde 46.1 olurken, ‘Olumlu karşılıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 29.3 çıkmış. Yüzde 24.6’lık bir kesim ise yanıt vermemeyi tercih etmiş.

'Faturamı ödemeyeceğim' diyenler yüzde 16'da kaldı

Halkımız Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasının ödenmeme çağrısına ise karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 58.7’si ‘çağrıya uymayacağını’ söylerken, ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 16.4’te kalıyor. Bu verilere göre oy oranı yüzde 26 çıkan CHP seçmeninin önemli bir bölümü de Kılıçdaroğlu’nun çağrısına uymayacağını bildiriyor. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 24.9 çıkıyor.

Altı liderin toplantısına ne diyorlar?

6 muhalefet partisinin liderlerinin bir araya gelmesi toplumu karpuz gibi ikiye bölmüş durumda. Olumlu karşılayanların oranı yüzde 37.7 olurken, ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 36.7 çıkıyor. Olumsuz bulanlar ise yüzde 25.6’da kalıyor.

4'lı masa başarılı olabilir mi?

Optimar 6 partinin bir araya gelmesinin başarılı olup olmayacağını da sormuş. Ankete katılanların yüzde 34.9’u ‘Başarılı olur’ derken, ‘Fikrim yok’ diyenler yüzde 33.6 çıkmış. ‘Başarılı olamaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 31.5’e ulaşmış. Her iki veri de kamuoyunun bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.