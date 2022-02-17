Carrefoursa marketlerin sahibi kim ortakları var mı? Carrefoursa Türk şirketi mi?

Son günlerde ard arda satışları ile gündeme gelen, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan CarrefourSA kimin, sahibi kim CarrefourSA ortakları kimdir soruları merak edildi. Sabancı Holding'e ait olan CarrefourSA 1663 yılından ilk kez Fransa'da açıldı.

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Carrefour kimin veya CarrefourSA kimin sahibi kimdir, kim tarafından kuruldu, Türk şirket mi yoksa yabancı mı? Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan CarrefourSA adında da belli olacağı gibi Sabancı Holding'e aittir. Ancak yapılan satışlar veya el değiştirmeler nedeniyle birçok vatandaş, Carrefour kimin veya CarrefourSA'nın sahibi kimdir sorularının yanıtını merak ediyor. İşte CarrefourSA hakkında merak edilen bilgilerden bazıları:

Carrefoursa, 2018 yılı itibariyle 3 büyük marketini sattı. O günde bugüne Ataşehir, Maltepe ve Bayrampaşa ilçelerinde bulunan üç ayrı gayrimenkulünü satışa çıkaran CarrefourSA milyar liradan fazla bedelle sattı. Peki CarrefourSA kimin markası? CarrefourSA satıldı mı? İşte detaylar!

Carrefoursa kimin markası: Dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan Carrefour, global perakende devlerinden biri olmaktadır. Türkiye'deise Carrefour, 1993 yılında ilk mağazasını İçerenköy'de açtı.1996 yılında ise Sabancı Holding ile ortaklık kuruldu. CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak, sektördeki büyüme hamlesini devam ettirdi.

2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla Sabancı Holding'in CarrefourSA bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir değişim başlattı. Bu değişimle birlikte CarrefourSA, büyüme yolunda İsmar Marketler Zinciri, 1e1 Marketler ve Kiler Marketler'i de bünyesine katarak dev bir market zinciri oldu.

2018 yıl sonu itibarıyla 29 Hipermarket, 349 Süper market, 24 Gurme ve 194 Mini marketten oluşan bir zincirle, toplam 493 bin m² satış alanında müşterilere hizmet sunmaya devam eden CarrefourSA, yıl boyunca toplam 163 milyon müşteriye ulaşarak; 5.203 milyon TL ciro elde etmiştir.

Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede müşteriler için yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olmayı hedeflemektedir.

Carrefoursa satıldı mı:

Aralık ayının sonlarına ilk satış haberlerini almaya başladığımız CarrefourSA ilk gayrimenkul satışını İçerenköy Carrefour AVM, City's ve Meydan İstanbul AVM'lerinin sahibi, Gülaylar Grup şirketi İstanbul Gayrimenkul Yatırım'a, 1.2 milyar TL'ye satarak gerçekleştirdi.

Ardından Bayrampaşa'daki dev arazinin taşınmazların grubundaki Esenler Mahallesi 4 pafta, 526 ada, 1 parseli Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na 133 milyon TL'ye sattı.

Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde bulunan süpermarket, alışveriş merkezi, depo ve ofis nitelikteki taşınmaz mülklerini Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 835 milyon TL+KDV şeklinde sattı.