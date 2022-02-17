Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kaç lira! Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

MERKEZ Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. 17 Şubat 2022 günü faiz kararı öncesinde Türk Lirası, son haftalarda ve bu hafta genelinde olduğu gibi sakinliğini koruyor.

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Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken piyasada da yatay bir seyir var. Faiz kararı öncesinde Türk Lirası, son haftalarda ve bu hafta genelinde olduğu gibi sakinliğini koruyor. Dolar/TL 13,60; euro/TL ise 15,48'ler düzeyinde yatay seyrediyor.

Altın da Ons tarafındaki yükselişten etkilenmiş olsa da dünkü seviyesinde bekliyor. Serbest piyasada gram altın 820 liradan işlem görürken, 1.341 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 5.251 liradan satılıyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasaların yakından izleyeceği ilk gündem maddesi olacak. Karar öncesi yaplan beklenti anketlerine göre, TCMB'nin herhangi bir faiz hamlesi yapması beklenmiyor. Avrupa ve ABD'de ise çok önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Piyasaların merakla beklediği TCMB faiz kararı saat 14:00'te ekranlara düşecek. TCMB, üst üste 4 toplantısında faizi toplam 500 baz puan indirdikten sonra, Ocak ayı toplantısında bir değişikliğe gitmemiş ve haftalık repo gösterge faizini yüzde 14 seviyesinde tutmuştu.