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İngiltere Kraliçesi Elizabeth tecavüzle suçlanan oğlu için para verip davayı kapattırdı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tecavüzle suçlanan oğlu için para verip davayı kapattırdı

Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew’un cinsel istismar davasını kapatmak için 2 milyon sterlin verdi. Prens Andrew’un, kendisini cinsel istismar ile suçlayan Virginia Giuffre’ye bizzat 10 milyon sterlin ödeme yapacak.

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Çocuk istismarcısı ve taciri olarak hüküm giymiş ve 2019’da hücresinde şüpheli şekilde intihar eden Jeffrey Epstein’ın arkadaşı olarak bilinen Prens Andrew, kendisiyle alakalı suçlamaları on milyon sterlinden fazla bir meblağ karşılığında geri çektirecek. 

Prens Andrew’un kendisini 2001 yılında istismar ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Virginia Giuffre, The Telegraph, The Times ve Daily Mirror’un haberlerine göre anlaşmayı kabul etti. Kadın hem kendisi, hem avukatları hem de kurduğu “Fuhşa Zorlanmış Çocuklara ve Kadınlara Yardım Vakfı” için para talep etti. İngiliz Kraliyeti, şartları kabul etti.

72 SAAT SÜREN PAZARLIK
Prens Andrew ve şikayetçi olan Virginia Giuffre’nin avukatları, 72 saat süren bir pazarlığın sonunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, Virginia Giuffre’nin avukatlarının 3 milyon sterlin tutarındaki avukatlık bedeli, Prens Andrew tarafından karşılanacak.

Prens Andrew, Virginia Giuffre’nin fuhşa zorlanmış kadınlara yardım amaçlı kurduğu vakfa ve genel olarak fuhuş mağduru çocuklara ve kadınlara yardımda bulunacak.

Prens Andrew, “Virginia Giuffre ile hiç görüşmedim. Tecavüz etmedim. Bu kadını tanımıyorum.” vb. şeklinde ifadede bulunamayacak. Aynı şekilde Virginia Giuffre de, Prens Andrew hakkında “Bana tecavüz etti. Beni istismar etti.” vb. açıklamalar yapamayacak. Anlaşma uyarınca, bu dava hakkında iki taraf da artık konuşamayacak.

Prens Andrew, Virginia Giuffre’ye 10 milyon sterlin ödeyecek. 

Kraliçe devreye girdi
Buckingham Sarayı yetkilileri, Kraliçe Elizabeth’in yalnızca fuhuş mağduru çocuklara yardım amacıyla kurulan vakfa bağışlanmak üzere 2 milyon sterlin ayırdığını aktardı. Kraliçe, bu 2 milyon sterlinin hiçbir şekilde Virginia Giuffre’ye veya başka bir şahsa verilmeyeceğinin garantisini aldı.

İngiliz Kraliyeti uzmanları, Kraliçe Elizabeth’in bu sene tahttan ineceği “Platin Jübile” törenine gölge düşmesi istemediğini ve bu sebeple olayın sulh içinde çözüşmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Prens Andrew, elinde kalan son üç unvandan mahrum edilmeyecek. Kraliçe, Prens Andrew’un York Düklüğü, Amirallik ve Kraliçe’nin Devlet İşleri Yardımcılığı unvanlarını taşımasına ve görevlerini yerine getirmesine izin verecek.

Saray yetkilileri, Kraliçe Elizabeth’in Kraliyet’e ait paranın tümünden sorumlu olduğunu belirtti. Kraliyet Ailesi’nin, yalnızca Lancester Dükalığı’ndan senede 20 milyon sterlin gelir elde ettiği açıklandı.

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