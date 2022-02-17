Marketlerin indirim oyunu! KDV indi fiyatlar aynı kaldı

Zincir marketlerdeki fiyatlar, el yakmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gıdada KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıkladıktan sonra fırsatçı marketler yine harekete geçti. Bazı marka ve marketler, önce temel gıda ürünlerinde fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık indirimi yansıtarak vatandaşı aldatmaya çalıştı.

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Zincir marketlerdeki fiyatlar, el yakmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın gıdada KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıkladıktan sonra fırsatçı marketler yine harekete geçti. Bazı marka ve marketler, önce temel gıda ürünlerinde fiyatları yükseltti, ardından da 7 puanlık indirimi yansıtarak vatandaşı aldatmaya çalıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre indirim yerine zamla karşılaşan vatandaşlar ise isyan etti. KDV indirimi öncesi yapılan zamları fişleri ve belgeleriyle sosyal medyadan paylaşarak fırsatçıları afişe etti:

11 Şubat'ta 38,90 lira olan 30'lu yumurtanın fiyatı, KDV indiriminin duyurulduğu 12 Şubat'ta 45,90 liraya yükseldi. KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat'ta ta 42,95 liradan satışa sunuldu.

1-6 Şubat haftası 106 liradan satılan 5 litrelik yağ, önce 119 liraya yükseldi. Ardından bu ürünlere gelen yüzde 7'lik KDV indirimiyle fiyatı 111 liraya indirildi.

Yüzde 8 KDV'li olarak 18,50 liraya satılan beyaz peynirin KDV'si yüzde 1'e indi ama fiyatı değişmedi. Geçen hafta 38 lira olan 1 kilo çay hafta sonu 46 liraya çıktı, KDV indirimiyle 43 lira oldu.

Ürünlerdeki hareket artınca rakamın da yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, tepkileri şu şekilde dile getirdi:

-Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?

-Hiç bir maliyet artışı, bir ürün fiyatını on katına çıkartmaz. Bu resmen ekonomik harp saldırısıdır.

-Şaka değil 3 liraya alınıyor 29 liraya satılıyor gelin siz çıkın bu işin içinden.