Onur Market kimin sahibi kim? Onur Market sahibi Cemal Özen kimdir?

Türkiye'nin birçok ilinde onlarca şubesi olan zincir marketlerden Onur market kimin, sahibi kim soruları merak konusu oldu. Özen Grup'a ait olan Onur Market 1996 yılında ilk şubesini açtı. Aile şirketi olan Özen Grup'un en büyük ortağı Cemal Özen'dir.

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Onur Market kimin, sahibi ve ortakları kim soruları merak konusu oldu. Gıda perakendeciliği konusunda önemli isimlerden Onur Market yaklaşık 40 yıl önce sektöre adımını atmıştır. Süpermarketleri ile İstanbul dışında farklı şehirlere de dağılan market zinciri geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bünyesinde de çeşitli isimleri bulunduran zincir market son dönemde online satış hizmeti ile de adından söz ettirmiştir.

Onur Market kimin?

Türkiye’de gıda perakendeciliği konusunda önemli isimler arasında yer alan market zinciri büyümesini her geçen gün sürdürürken şube sayısını da giderek artıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde şubesi bulunan market zinciri Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaktadır. Aile şirketi olarak gıda perakendeciliğine başlayan firma yaklaşık 24 yıl önce ilk mağazasını açmıştır.

Gıda perakendeciliği ile 40 yıl önce kurulan Özen Grup 1996 yılına gelindiğinde İstanbul’da ilk Onur Market şubesini açmıştır. Kurulduğu günden bu yana yatırımlarına devam eden şirket, Türkiye’de 6 ilde hizmet vermektedir. İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik olmak üzere 6 ilde 160 şubeyi aşan market zinciri yılda 70 milyon müşteriye 104.000 metrekare net satış alanı ile hizmet vermektedir. Bademli, Hadımköy ve diğer tüm lojistik merkezleri ile 40.200 metrekare lojistik alanına ulaşmışlardır. Türkiye istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunan markanın toplamda 5000’e yakın çalışanı bulunmaktadır.

Onur Market sahibi kimdir?

Tarladan toplanan ürünler müşterileri ile taze bir şekilde buluşturan firma en geç 18 saatte ulaştırma güvencesi vermektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle e-ticaret sektörüne yatırım yapan firma online olarak da müşterilerine hizmet vermektedir.

Onur Market aile şirketidir. Özen Grup bünyesinde bulunan zincir marketin Bereket, Hamarat, Monet, Rapata ve Onursal Tarım markaları bulunur . Şirketin kurucusu ve en büyük pay sahibi Cemal Özen’dir. Ağrı Patnos’ta doğmuştur ve toplamda 5 kardeşlerdir.