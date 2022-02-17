BIST 2.044
DOLAR 13,61
EURO 15,50
ALTIN 825,80
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar adıyla açılışı yapılacak kampüsün, eğitime verdikleri önemi göstermenin yanı sıra, Sancar'a minnet duygularının da bir ifadesi olduğunu belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi. Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bilim alanında ülkenin medarıiftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür etti. Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacakları bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetişmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra, Aziz Sancar Hoca'mıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. On yıllar boyunca bu çatı altına eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hiç kimseden korkmuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hiç kimseden korkmuyoruz
Uğur Şahin kötü haberi verdi! 'Ertelendi' deyip açıkladı: Beklenenden daha yavaş...
Uğur Şahin kötü haberi verdi! 'Ertelendi' deyip açıkladı: Beklenenden daha yavaş...
Savaş için ilk mermiler atıldı! Ukrayna ateşkesi ihlal etti Rusya tehdit etti Zelensky cepheye indi
Savaş için ilk mermiler atıldı! Ukrayna ateşkesi ihlal etti Rusya tehdit etti Zelensky cepheye indi
Yatırımcı Charlie Munger'dan şok eden kripto para açıklaması: Keşke bir an önce yasaklansa
Yatırımcı Charlie Munger'dan şok eden kripto para açıklaması: Keşke bir an önce yasaklansa
Oyuncu Meltem Kaptan'dan büyük başarı! 'Gümüş Ayı’yı kazandı
Oyuncu Meltem Kaptan'dan büyük başarı! 'Gümüş Ayı’yı kazandı
Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü
Türk ihracatçısı BAE'den 10 milyar dolar hedefiyle döndü
Turk İlaç anlaşmayı yaptı Sputnik Light aşısı Türkiye'ye geliyor
Turk İlaç anlaşmayı yaptı Sputnik Light aşısı Türkiye'ye geliyor
Tedirgin eden araştırma! Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti
Tedirgin eden araştırma! Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti
Bugün gübrede yüzde 30 hayvan yeminde yüzde 12 indirim var
Bugün gübrede yüzde 30 hayvan yeminde yüzde 12 indirim var
Elektrik faturaları için yeni tarife açıklandı! İşyeri, vakıf, cemevleri, dernek ve evlere yeni tarife
Elektrik faturaları için yeni tarife açıklandı! İşyeri, vakıf, cemevleri, dernek ve evlere yeni tarife