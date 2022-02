Oyuncu Meltem Kaptan'dan büyük başarı! 'Gümüş Ayı’yı kazandı

Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Meltem Kaptan, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte dünyanın önde gelen film festivalleri arasında gösterilen ve "Berlinale" olarak bilinen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali, 10 Şubat’ta başlayarak 7’inci günü geride bıraktı. Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Şubat’ta sona erecek olan festivalde 18 film Altın Ayı ödülü için yarıştı. Altın Ayı ödülünü İspanyol yönetmen Carla Simon’un “Alcarras” filmi kazanırken, Türk oyuncu Meltem Kaptan ise “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmindeki rolüyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.



Almanya doğumlu 41 yaşındaki Meltem Kaptan, ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek, ödülünü sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını ifade etti. Filmin senaristi Laila Stieler de En İyi Senaryo ödülü dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.







Gümüş Ayı Claire Denis'e gitti

Festivalde ayrıca En İyi Yönetmen dalındaki 'Gümüş Ayı' ödülüne 'Both Sides of the Blade' filmiyle Claire Denis layık görülürken, Jüri Büyük Ödülü'nü ise 'The Novelist's Film' adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo aldı. 72. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:



En İyi Film (Altın Ayı): Carla Simon "Alcarras"

Jüri Büyük Ödülü (Gümüş Ayı): Hong Sangsoo “The Novelist's Film”

Jüri Ödülü (Gümüş Ayı): Natalia Lopez Gallardo ”Robe of Gams”

En İyi Yönetmen: Claire Denis "Both Sides of the Blade"

En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"

En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki "Nana "

En İyi Senaryo: Laila Stieler "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"

En İyi Sanatsal Performans: Rithy Panh "Everything Will Be Ok"

En İyi Belgesel: The Myanmar Film Collective ”Myanmar Diaries”

En İyi İlk Film: Kurdwin Ayub ”Sonne”

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Anastasia Veber "Trap"