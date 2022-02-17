Kylian Mbappe Real Madrid'i yıktı Fransız basını göklere çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe rüzgarı esti. Fransız basını yıldız futbolcuyu, Lionel Messi'nin önünde tuttu.

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Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın son anlarında takımına galibiyeti getiren Kylian Mbappe, Fransız basınında manşetlere taşındı. Lionel Messi ise büyük bir şok yaşadı.

'MBAPPE VARSA PROBLEM YOK'

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında PSG sahasında Real Madrid’i 1-0 yenerken Kylian Mbappe rüzgarı esti. L’Equipe tarafından manşete taşınan Mbappe, Messi’nin bile önünde tutuldu ve "Mbappe varsa problem yok" ifadeleri kullanıldı.

PSG’nin kalecisi Donnarumma, Mbappe’nin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Mbappe bir uzaylı... Biz her gün onunla oynamanın keyfini çıkarıyoruz. PSG’de kalıp kalmayacağına karar verecek olan kendisi" dedi.

Kylian Mbappe de Real Madrid galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Real Madrid iddialarını yanıtsız bırakan başarılı futbolcu, "Ben halen daha PSG’nin kontratlı oyuncusuyum. Hakkımda çok şeyler konuşuluyor ve yazılıyor. Geleceğim hep tartışıyor. Bunlar normal. Ama ben PSG için sonuna kadar mücadele edeceğimi söylemiştim ve bunu gösterdim. Şimdi Bernabeu’da da göstermem lazım ve göstereceğim. Ben büyük maçlar için yaşıyorum" ifadelerini kullandı.