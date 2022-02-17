Adana'nın Kozan içesinde bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı

Adana’nın Kozan ilçesinde paça salonu işletmecisi Murat Mercan 2 yıldır kendisi ve çalışanlarının korona virüse yakalanmadığını belirterek bu sırrın kelle paça çorbası olduğunu savundu

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Esnaf Murat Mercan, ilçede "Hayat eve sığar" uygulamasındaki vaka yoğunluğuna göre işlerinin arttığını, özellikle Covid 19 hastalarının tedavi sonrası kelle paça çorbasını daha çok tükettiğini anlattı.

Pandemi ile birlikte kelle paça çorbası tüketiminde 5 kat artış olduğunu belirten Mercan, "Hayat eve sığar uygulamasında bölgemiz ne kadar çok kızarırsa o kadar çok kelle paça talebi artıyor. Keşke kızarmasa bizde satmasak ama arttıkça talep artıyor. Türkiye’de ilk görülmeye başlandığında kelle paça çıktığında bizde kendimize özel ayak, işkembenin her şeyin olduğu kelle paça çorbası hazırladık. Çalışanlarımıza 2 günde bir yeme zorunluluğu getirdik. Bunun neticesinde ben ve çalışanlarım 2 yıldır hiçbir şekilde korona virüse yakalanmadık. Hastanede doktorların tavsiye ettiğini söylüyorlar ve paket halinde yoğun talep görüyor. Biz günlük 50 paket kelle paça yaparken şuan 250 paketi buluyor bu talep. Ama ben aşımı da oldum. Ama bunca temasa rağmen sahada olmamız kelle paça sayesinde diye düşünüyorum” dedi.

3 yıldır iş yerinde çalışan Mehmet Ünlü, "Burada hiç birimiz korona olmadı. Ayda bir testte oluyoruz. İçindeki baharatlar, sarımsak ve kelle paçanın şifası diye düşüyoruz. Daha 3 yıldır kırgınlık bile olmadı günlük tüketiyorum” diye konuştu.

2 yıldır işletmede çalışan Bekir Coşman ise yakın çevresinde koronaya yakalananın çok olduğunu ancak kendisinin yakalanmadığını anlattı.