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Yargıtay radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu

Yargıtay radar bilgilerini paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu

 Yargıtay 5. Ceza Dairesi, radar uygulaması yapılacak yerler, tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz kişilere ulaştıran trafik polisine verilen cezayı bozdu.

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Dairenin kararına göre, Kayseri'de 2015'te bir polis memuru, çalıştığı ilçe emniyet müdürlüğünün radar uygulaması yapacağı yerler ile tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz kişilere verdi. Bunun ardından polis memuru hakkında "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polis memuruna 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi, bunu da para cezasına çevirdi. Temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtaya geldi. Kararı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Dairenin kararında, suç tarihinde yürürlükte olan Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge'nin 34/1-ç ve 47. maddeleri hükümleri göz önüne alındığında, radarla hız denetiminin kara yolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususlarında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.

"Sır mahiyetinde olmadığı..."
Sanığa verilen cezanın disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suça konu belgenin içeriğini oluşturan bilgilerin sır mahiyetinde olmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin disiplin suçu kapsamında değerlendirilebileceği gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır."

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