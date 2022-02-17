4C emekli aylığı hesaplama robotu emekli aylığı kaç para alırım?

Emeklilik için gün sayanların en çok merak ettiği soru 'ne kadar emekli maaşı' alacakları. Bu soruya en net yanıtı SGK emekli aylık hesaplama robotu veriyor. Peki 4c emekli maaşı hesaplama ne nasıl yapılır, kaç para alınır?

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Ocak 2022 itibariyle emekli maaşları zamlandığı gibi yeni emekli olacaklar için de değişiklik oldu. Ne kadar emekli maaşı alırım diye merak edenler için en sağlıklı bilgiyi SGK emekli aylık hesap robotu veriyor. Öncelikle belirtelim ki bu robotun ortaya koyduğu rakamlar tahmini. Yani SGK'dam bağlanacak maaşınızın kesin rakamı değil. Tahmini bir veri elde etmeyi düşünüyorsanız 4C emekli aylık robotu hesaplamayı kullanabilirsiniz.

Peki emekli aylığınızı nasıl hesaplayacaksınız? SGK aylık hesap robotuna nereden ulaşacaksınız ve işlemi nasıl yapacaksınız? Sizin için ayrıntılı olarak emekli maaşı hesaplama robotunun işleyişini anlatalım. Öncelikle yapmanız gereken https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine tıklamak olacak. Bu hizmeti SGK sitesi sunuyor. Yukarda verdiğimiz SGK aylık hesap robotu linkine tıklayınca önünüze aşağıdaki gibi bir ekran geliyor.

Bu ekranda TC numaranız, SSK sicil numaranız, baba adı, nüfus il müdürlüğü ve doğum tarihiniz soruluyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra sorgula tuşana basacaksınız. Önünüze bu kez tüm SGK prim dökümlerinizin olduğu tablo gelecek. O tabloda size ait olmayan prim ödemeleri varsa onları çıkarıp HESAPLA tuşuna basın. SGK aylık hesaplama robotu size emekli gösterge rakamlarınız üzerinden muhtemel emekli maaşınızı verecek.

Hesaplanan aylık, 4A sisteminde hali hazırdaki kayıtlı olan hizmetlerinize göre emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık olarak bu değerde bir sonuç verilir. Asıl aylık talep durumlarında hizmet ve kayıtlar incelenir ve hesaplama daha sonra yapılır. Bu sorgulamanın sonucundaki hesaplanmış olan aylık maaş resmi evrak olarak kullanılmamaktadır. Hizmet bilgileriniz kurallara uygun bir şekilde sisteme girilmediyse aylık maaş bu ekrandan hesaplanmamaktadır. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için aylık hesaplanamaz. Bu sorgulama işleminde bir aylık oluşturulmuş olması bu aylığı almaya hak kazandığınız anlamına gelmediğini hatırlatmak isteriz.

4B emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayıp aylık hesaplama robotuna ulaşın https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do

Açılan ekranda kimliğinizi doğrulamanız gerekli. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girerek kimlik doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Daha sonra açılan sayfada 'Kurumu' kısmından esnaflıkla mı yoksa tarımla mı uğraştığınızı seçin. Sorgula seçeneğini tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

4C emekli maaşı hesaplama robotu

Yukardaki linke tıkladıktan sonra önünüze aşağıdaki görseldeki gibi bir ekran açılacak.

4C emekli aylığı hesaplama robotunda açılan ekranda girmeniz gereken bazı bilgiler vardır. Bunlar; Derece, Kademe, Ek Gösterge, Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Kıdem Yılı, İkramiye Yılı, Aylık Tarihi, Pay/Payda, Kad. Taz. Ek Gösterge gibi bilgilerden oluşmaktadır. Tüm bilgileri doğru girdiğinizden emin olduktan sonra aşağıdaki 'Hesapla' butonuna tıkladığınızda sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

Bilgilerinizi girerken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar vardır: Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için en az derece, kademe ve aylık tarihi alanlarını seçmek zorundasınız. Makam Temsiz Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı (Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi) girmeniz gerekir. Yaptığınız sorgulama sonucundaki yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girdiğiniz bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlı tarafınıza sunulur ve herhangi bir resmi evrak niteliği arz etmemektedir.