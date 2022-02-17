Merkez Bankası faiz kararı verdi! Piyasayı şaşırtmadı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu

Yurtiçi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. MB, piyasanın beklentisi doğrultusunda karar verdi ve Şubat ayı politika faizini 14'te sabit tuttu...

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Küresel piyasalarda Fed'in para politikası patikasına ilişkin fiyatlamalar öne çıkarken yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası gecelik politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Karar metninde son enflasyon raporu sunumunda yapılan liralaşma stratejisine atıf yapılırken, geniş kapsamlı politika çerçevesinin gözden geçirilmesine yönelik sürecin sürdüğü ifade edildi.

Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Ocak ayında agresif gevşeme döngüsüne ara verip faizi sabit tutan TCMB, bugün yapılan toplantıda da benzer bir karar vererek faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Fiyat istikrarının sürdürülebilmesi için...

TCMB karar metninde alınmış olan kararların birikimli etkilerinin yakından takip edildiğini ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Enflasyonda dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüsü

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğunu söyleyen TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördü.

Karar metninde uzun vadeli TL yatırım kredisi vurgusu

Karar metninde önceki kararlardan farklı olarka uzun vadeli yatırım kredisi vurgusu dikkat çekti. Buna göre metinde TCMB cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesinin fiyat istikrarı için önem arz ettiğini bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirdiğini ifade etti.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğini söyleyen TCMB büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngördü.

Son enflasyon raporu sunumunda açıklanan liralaşmaya atıf yapıldı

Karar metninde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son enflasyon raporunda dikkat çektiği liralaşma stratejisine de atıf yapıldı. Metinde, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Piyasa da bunu bekliyordu: Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönündeydi. Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde.

En düşük tahmin veren kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.