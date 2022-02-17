Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

TV izlerken herkes bu hatayı yapıyor! Tamiri zor ve yüksek maliyetli: En ucuzu 1500 TL'den başlıyor

Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş 'Sürpriz yok' demişti: Altın 1-2 hafta içinde önce düşecek sonra 1450 lira..."

Carrefoursa marketlerin sahibi kim ortakları var mı? Carrefoursa Türk şirketi mi?

Şanlıurfa Siverek'te elektrik faturası nedeniyle camiye icra geldi!

Recep ayı ne zaman bitiyor son gün ne zaman Şaban ayı ne zaman?

Bu saçların günlük kirasını duyan şaştı kaldı! Kiralık araba fiyatına müşteri buluyor

1 yıl ABD'de yaşayıp istanbul'a dönen Pelin Batu: Orada ‘paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kaç lira! Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

4A emekli maaşı ne kadar alırım emekli aylığı hesaplama robotu 2022

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tecavüzle suçlanan oğlu için para verip davayı kapattırdı