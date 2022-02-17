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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün canavarca hisle öldürüldüğünü belirterek, sürecin yakın takipçisi olacağını bildirdi.

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Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı.

Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can G. (21) ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

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