Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş 'Sürpriz yok' demişti: Altın 1-2 hafta içinde önce düşecek sonra 1450 lira..."

MERKEZ Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Karar öncesi, faiz indirimi yapılmayacağını belirten İslam Memiş'ten dikkat çeken faiz, altın ve gümüş açıklamaları geldi. 1-2 hafta içerisinde altın fiyatlarında bir düşüş beklediğini ifade eden İslam Memiş, sonrası için 1450 lira öngörüsünü yineledi... İşte İslam Memiş'in altın ve gümüş tahminleri...

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Saat 14:00’de TCMB’nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum" deyip altın ve gümüşle ilgili flaş uyarı ve tahminlerde bulundu. Merkez Bankası, İslam Memiş'in tahminini haklı çıkardı. İslam Memiş, altın ve dolarda agresif bir yükseliş beklemediğini ifade edip, yatırımcıyı yükseliş için zamanın daraldığı konusunda uyardı. İşte İslam Memiş'in altın, dolar ve gümüşle ilgili uyarıları...

Altın son bir alım fırsatı verecek sonra yükselecek

- Son alım fırsatını vermeden yıl içinde öngördüğüm yükselişin başlamasını beklemiyorum. Ancak zaman daraldı. 1-2 hafta içindeki geri çekilmeli son düşüş olarak göreceğim.

2022'de altın ve gümüşü tutamazlar çünkü başka yalan kalmadı

- Her ne kadar faiz artırım sürecini başlatsa da enflasyon süreci çok sancılı olacak. 2021’de manipüle edilen emtiaları 2022’de tutamazlar. Çünkü başka yalan kalmadı.

2022'de gram altın 1450 lira olacak

- 2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 dolar, gram da 1.450 lira... Ons gümüşte 40 dolar gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur.

1-2 hafta içinde altın ve gümüş 'fırsat' için düşecek...

- 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor.

Gümüş 2022'de altını tahtından edecek

- Özellikle gümüşün 2022’de yine altına kıyasla daha fazla değerleneceği öngörümü anımsatmak isterim. Gümüşün 2022’de altını tahtından eden bir fiyatlama ile yılı tamamlamasını bekliyorum.