830 lirayı gören gram altın daha da artacak! İslam Memiş altında 2150 doları bekliyor

Altın 14 Şubat pazartesi günü haftaya 805 lira ile başlamıştı. Pazartesi günü çeyrek altın 1.320 liradan, Cumhuriyet altını ise 5.393 liradan satılıyordu. Hafta boyunca Ukrayna krizi para piyasalarını ateşledi. Bundan en çok etkilenen de altın fiyatları oldu. 5 günün sonunda altının gram fiyatı 830 lirayı aştı. 18 Şubat 2022 cuma günü saat 17.00 itibariyle altın fiyatları haftayı şöyle kapattı:

Gram altın : 831 TL

Çeyrek aytın fiyatı : 1.359 TL

Yarım altın fiyatı : 2.719 TL

Cumhuriyet altını fiyatı : 5.421