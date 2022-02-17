93 bin TL maaşlı Yusuf Yerkel iş başı yapamıyor! Almanya'da 2. protesto: 'Treter' lakabı takıldı

Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Yerkel'in işbaşı yapamadığı ortaya çıktı. Alman basınının “Treter” (Tekmeci) lakabını taktığı Yerkel'e karşı düzenli eylem kararı alındı.

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Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasında, madenci Erdal Kocabıyık‘ı tekmeleyen dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in, aylık 6 bin euro maaş (yaklaşık 93 bin TL) ve ek haklarla birlikte Frankfurt'a Ticaret Ataşesi atanmasına Almanya'da tepkiler sürüyor. Yerkel’in tepkiler nedeniyle “işbaşı” yapamadığı öne sürüldü.



Yerkel'in 15 Şubat ya da 1 Mart'ta işe başlayabileceği ancak çeşitli bürokratik işlemlere ve sağlık kontrolleri nedeniyle, bir süre izin aldığı belirtiliyor. Yerkel’in göreve başlama tarihinin çeşitli gerekçelerle uzatılmasında, uluslararası boyut kazanan tepkilerin neden olduğu tahmin ediliyor. Perde arkasında “geri alırsın- almazsın savaşı” yaşandığı belirtiliyor. Eski Ticaret Ateşesi, geçen hafta sonunda odasını boşaltmıştı.







Almanya'da ikinci Yusuf Yerkel protestosu

Frankfurt'ta bir araya gelen Türk ve Alman toplumsal hak savunucuları T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu karşısında Yusuf Yerkel'in Ticaret Ataşesi olarak kentte görevlendirilmesini ikinci kez protesto ettiler. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), CHP Hessen, SOL Parti Hessen, Soykırım Karşıtları Derneği (SKD) gibi Türklerin oluşturduğu kuruluşların yanında Alman işçi sendikaları Deutscher Gewerkschaftsbund, IG Metall ve IG BCE'nin yaptığı çağrıya SPD, Die Linke ve Grünen gibi Almanya'nın önde gelen partileri de eyleme destek verdi. Yerel saatle 16:00'da başlayan protestoya yüzlerce kişi katıldı.



"Yerkel'le kesinlikle çalışmayacağız"

Protesto gösterisinde söz alanlar, yoğun eylemler ve tepkiler yüzünden henüz atandığı göreve başlayamayan, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in atanma kararının geri alınmasını istediler. Gözaltına alınmış bir işçiyi tekmelemenin insanlık suçu olduğunu vurgulayan konuşmacılar, açık bir ifadeyle "Hemen atama kararını geri alın. Yerkel'i Frankfurt'ta istemiyoruz. Hiç bir alanda görev yapmasına izin vermeyeceğiz" dediler. Almanya'daki Türkiye kökenli iş insanlarının kuruluşu Almanya Ticaret ve Yatırım Birliği (ATİYAB) temsilcileri de "Yerkel'le kesinlikle çalışmayacağız" dediler.







"Frankfurt'ta istenmiyorsun"

"Yerkel- Persona non grata- İstenmeyen kişi", "Frankfurt'ta istenmiyorsun" pankartlarının taşındığı protestoda Soma maden katliamında ölenler anıldı. Protestoya, Darmstad, Rüsselsheim gibi yakın kentlerden Alevi dernekleri ve CHP dernekleri de destek verdi.