BIST 2.041
DOLAR 13,61
EURO 15,49
ALTIN 820,11
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetimine girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetimine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetiminde yer aldı.

Abone ol

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilanında, 'Darülaceze Şefkat Vakfı' adı altında yeni bir vakıf kurulduğu belirtildi. Amaçları arasında "Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bakım, eğitim, sağlık ve benzeri konularda yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç uğruna faaliyette bulunan başta Darülaceze Kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak" olarak belirtilirken vakfın mal varlığının 180 bin TL olduğu görülüyor.



Darülaceze İdare Meclisi Başkanı da olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze İdare Meclis üyeleri Hasan Şahın ve Namık Ayhan vakfın üyeleri arasında bulunuyor.



Bilal Erdoğan’ın yer aldığı vakıflar ve görevleri şöyle:
- İnsan ve İrfan Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)
- Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (Mütevelli Heyeti Başkanı)
- Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)
- İlim Yayma Vakfı (Mütevelli Heyeti Başkanı)
- Okçular Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)
- TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi (Mütevelli Heyeti Başkanvekili)
- TÜRGEV (Vakıf Meclisi Üyesi)
- TÜGVA (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi)
- Darülaceze (İdare Meclisi Üyesi)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor bu simidin tanesi 7 lira
Foto Galeri Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor bu simidin tanesi 7 lira Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mine Koşan kaç yaşında aslen nereli Ermeni mi? Mine Koşan kimdir?
Mine Koşan kaç yaşında aslen nereli Ermeni mi? Mine Koşan kimdir?
Bu lokantada en pahalı yemek 15 TL! Fiyatları gören kimse inanamadı: Metrelerce kuyruk oluştu
Bu lokantada en pahalı yemek 15 TL! Fiyatları gören kimse inanamadı: Metrelerce kuyruk oluştu
Aziz Sancar yeni çalışmasını 'heyecan verici' diyerek Türkiye'ye müjdeledi
Aziz Sancar yeni çalışmasını 'heyecan verici' diyerek Türkiye'ye müjdeledi
Doğal gaz yardım başvuruları tarihi açıklandı Dar gelirliye yardım başlıyor
Doğal gaz yardım başvuruları tarihi açıklandı Dar gelirliye yardım başlıyor
Sevcan Orhan nereli yaşı kaç evli mi? Boşandığı ilk eşi kimdir?
Sevcan Orhan nereli yaşı kaç evli mi? Boşandığı ilk eşi kimdir?
Takvim erkene alındı müjdeyi Yeni Şafak yazarı verdi 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınıyor
Takvim erkene alındı müjdeyi Yeni Şafak yazarı verdi 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınıyor
Türkiye bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti
Türkiye bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti
Sıla Şentürk kimdir kaç yaşında kim öldürdü, neden öldürüldü?
Sıla Şentürk kimdir kaç yaşında kim öldürdü, neden öldürüldü?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00'da toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00'da toplanacak
Avustralya Hamas'ı terör listesine alıyor
Avustralya Hamas'ı terör listesine alıyor