Resmi Gazete'de yayımlandı! Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetimine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yeni kurulan Darülaceze Şefkat Vakfı'nın da yönetiminde yer aldı.

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Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilanında, 'Darülaceze Şefkat Vakfı' adı altında yeni bir vakıf kurulduğu belirtildi. Amaçları arasında "Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bakım, eğitim, sağlık ve benzeri konularda yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç uğruna faaliyette bulunan başta Darülaceze Kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak" olarak belirtilirken vakfın mal varlığının 180 bin TL olduğu görülüyor.







Darülaceze İdare Meclisi Başkanı da olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze İdare Meclis üyeleri Hasan Şahın ve Namık Ayhan vakfın üyeleri arasında bulunuyor.







Bilal Erdoğan’ın yer aldığı vakıflar ve görevleri şöyle:

- İnsan ve İrfan Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)

- Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (Mütevelli Heyeti Başkanı)

- Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)

- İlim Yayma Vakfı (Mütevelli Heyeti Başkanı)

- Okçular Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi)

- TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi (Mütevelli Heyeti Başkanvekili)

- TÜRGEV (Vakıf Meclisi Üyesi)

- TÜGVA (Yüksek İstişare Kurulu Üyesi)

- Darülaceze (İdare Meclisi Üyesi)