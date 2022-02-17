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Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

İhlas Haber Ajansı
Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor.

Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor. 

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Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. 

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Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

 Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

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Kilosu 2 bin TL! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: Bursa'da 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar." dedi.

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