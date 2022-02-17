NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş uyarı: Rusya saldırmaya bahane arıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna Rusya krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Rusya'ya geri çekilme çağrısını yineleyen Stoltenberg, geri çekilmenin olmadığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna içerisinde çok sayıda istihbaratçı bulundurduğunu söyledi.

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NATO Savunma Bakanları toplantısında gündem Ukrayna Rusya gerilimiydi. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıda yaşanan gelişmeler ele alındı.



Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

-Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük. Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmaktalar. Şu anda bir bahane arayışında olduğunu görüyoruz Rusya'nın. Bundan kaygı duyuyoruz.

-NATO müttefikleri Rusya'nın eylemlerini planlarını ifşa etti. Rusya çok büyük bir askeri yığılma gerçekleştirdi. Eğer güç kullanacak olurlarsa biz müttefikler olarak Ukrayna'yı destekliyoruz ve biz de doğuda birlikleri konuşlandırıyoruz. Bu yüzde 100 olacak mı söyleyemiyoruz ama tehdidi anlatıyoruz ki risk gerçekleşmesin.

-Ruslardan bir cevap bekliyoruz. Onlarla ortak çözüme ulaşabilirim. Hem NATO hem de Rus halkı için bu iyi olur. Önerilerimizi ilettik Rusya'dan cevap bekliyoruz? Henüz cevap gelmedi.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'den açıklama

-Rusya'nın eylemlerini ve söylemlerini takip etmeye devam edeceğiz. Putin'in söylediği şeylerden biri daha fazla diyalog istediği. Biz başından beri diyaloğa açık olduğumuzu söyledik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi en iyi çözüm olacaktır.



-Bulgaristan ABD birliklerine ev sahipliği yapmayı kabul etti. Saldırı durumunda ittifak olarak gerekeni yapacağız. Ancak her zaman barıştan yanındayız. Çatışmayı önleyebiliriz, diplomatik çabalar zor olsa da kullanılabilir bir yol.

Rusya'dan açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, tatbikatlarını tamamlayan ilk birliklerin askeri üslerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Belarus ile Rusya arasında devam eden ortak tatbikat kapsamında 17 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacağını kaydeden Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." dedi.

Reuters ateş açıldığını duyurmuştu

Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

Rus ayrılıkçılar: Ukrayna bize ateş açtı... Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

Ukrayna: Ayrılıkçılar köylere saldırdı... Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı. Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti. Ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı.